PS Plus ya supera los 47 millones de suscriptores

No es ninguna sorpresa que PlayStation Plus es uno de los servicios más importantes para Sony. Como parte del más reciente reporte financiero, la compañía nipona reveló que el número de suscriptores de esta plataforma aumentó a 47.6 millones, lo que representa un incremento de 6.1 millones a comparación del último cuatrimestre de 2019. En un plazo de tan solo dos meses, PS Plus creció 200 mil suscriptores, ya que a principios de febrero, tenía 47.4 millones.

Muchos suscriptores han notado que los títulos de PS5 y PS4 que se ofrecen como parte de PS Plus han mejorado en años recientes, cosa que ha ayudado para incrementar la cantidad de suscriptores. Por ejemplo, el mas pasado se ofreció Final Fantasy VII Remake en PS4 y Control: Ultimate Edition y Destruction AllStars en PS5. Por otra parte tenemos PS Plus Collection, que ofrece a los propietarios de PS5 acceso a un excelente catálogo de títulos sin costo alguno.

Apenas hoy por la mañana, Sony dio a conocer los juegos que llegarán a PS Plus en mayo para todos sus suscriptores. Si quieres conocer cuáles son, entonces da click en el siguiente enlace.

