Profeco se opone a las marcas que quieren bloquear celulares

Hace un par de semanas se dio una noticia bastante extraña en México, dado que algunas marcas de celulares como Samsung empezaron a mandar mensajes un tanto amenazantes a los poseedores de algunos equipos adquiridos en el mercado gris a pesar no ser algo realmente ilegal. Eso fue que los dispositivos tenían los días contados por un bloqueo masivo que se llevaría a cabo.

Esto no le ha parecido a la entidad que protege al consumidor de productos en México, la Profeco, por lo que se han puesto en contacto con las compañías fabricantes para detener estas acciones antes de que miles de usuarios en el país salgan afectados por este hecho. Según lo mencionado por su comunicado en Twitter, no deben existir este tipo de medidas, pues a final de cuentas muchos de los aparatos son originales, solo que se adquirieron con otros distribuidores que necesariamente no pasaron por un robo de equipos.

⚠️#Comunicado El @IFT_MX y #PROFECO llamamos a la suspensión inmediata del bloqueo de teléfonos celulares que afecta los #DerechosDeConsumidores. Refrendamos nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada en favor de los usuarios y consumidores. Consulta 👉🏼… pic.twitter.com/WE903oCAIv — Profeco (@Profeco) October 19, 2023

En caso de que al usuario se le haya suspendido el equipo de manera injusta, este puede comunicarse directamente con la Profeco para tener un tipo de interacción mediante correo, y que así ellos intercedan con la compañía correspondiente para llevar a cabo el desbloqueo del celular. Esto aplica para todas las compañías vigentes en el país, por lo que el cliente puede denunciar en cuanto este tipo de medidas se tomen en su contra, más si han pagado un precio legal por el teléfono.

De hecho, después de que se emitieran los comunicados correspondientes empresas como Samsung y Motorola han retirado dichos bloqueos. Eso da a entender, que el público es libre de elegir si comprar celulares en mercado gris o por otro método un tanto más legal.

Vía: Twitter

Nota del editor: Aunque comprar del mercado gris no es del todo correcto, tampoco la gente está obteniendo ilegalmente los equipos. Por lo que quitar estos bloqueos es justo, a final de cuentas han gastado dinero por dichos aparatos.