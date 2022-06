Productor de Final Fantasy XVI da a conocer más detalles del juego

Hace un par de semanas hubo un nuevo State of Play, mismo en el que se presentaron grandes juegos como remake de Resident Evil 4 y el primer gameplay de Street Fighter VI. Sin embargo, los fans de Square Enix estaban esperando por ver más de Final Fantasy XVI, algo que se cumplió, esto incluye algunas imágenes del combate corriendo en el juego.

En una nueva entrevista con el medio IGN, el productor Naoki Yoshida brindó más información sobre cómo funcionará el combate, las invocaciones y otras mecánicas dentro del ansiado título. Ahí se confirma que habrá mecánicas de estilo Party, con comandos que impliquen controlar solo algunas acciones de tus compañeros, algo similar a FF XV.

Aquí sus primeros comentarios respecto al nuevo tráiler:

No queríamos abrumar a los usuarios en nuestro tráiler más reciente, por lo que nos enfocamos únicamente en las batallas de Clive. Dicho esto, durante la mayor parte de su viaje, estará acompañado por uno o más compañeros. Estos también participarán en la batalla. Dicho esto, los miembros del grupo estarán impulsados ​​por IA para permitir que los jugadores se concentren únicamente en controlar a Clive.

Otro de los detalles que se abordó son los Eikons (invocaciones), seres de gran poder que estarán en contra de Clive o a su favor, con batallas de tamaño gigante que sorprenderán a los conocedores de la franquicia. Lo mejor, es que los usuarios no se van a limitar a solo ser un espectador, dado que tendrá la opción de controlar a su invocación para mayor inmersión.

Aquí los detalles proporcionados por Yoshida:

Los Eikons aparecen en muchas situaciones e iteraciones diferentes. No existe un concepto de diseño que los cubra a todos. Algunos enfrentarán a Clive como feroces enemigos, algunos serán amigos y acudirán en su ayuda. También habrá momentos en los que el jugador controlará un Eikon en tiempo real, luchando contra otros. El tipo de batalla y la escala son algo fluidos y cambian sin problemas en tiempo real dependiendo de la batalla… manteniendo las cosas al máximo mientras se mantiene inmersión Estos tipos variados de batallas orientadas a la acción impulsadas por Eikon son uno de los principales puntos de venta, y les traeremos más en los próximos meses sobre ellos.

Un dato adicional que Yoshida dio a conocer, son las similitudes que se van a tener con FF XIV, asegurando que es una experiencia alejada, dejando de lado a los elementos de MMORPG. Será un juego con narrativa, enfocado en hacer sentir a los usuarios la experiencia de encarnar a un personaje principal y sus diferentes problemáticas.

Aquí el comentario del director:

Los conceptos de desarrollo para FFXIV y FFXVI son ​​intrínsecamente diferentes.Este juego hace algo que ningún FF antes ha hecho: toma aspectos de toda la serie y los incorpora a lo que nos gusta llamar un ‘Parque Temático de Final Fantasy’. Sin embargo, si bien ese es un concepto de XIV, no es una característica específica del equipo de desarrollo.

FF XVI es una entidad propia, separada de XIV y los otros juegos de la serie, por lo que no encontrarás tantas referencias. ¡Sin embargo, no significa que no habrá huevos de pascua! Dicho esto, el enfoque principal de XVI será mantener esa sensación de toda la serie de reproducir una película en lugar de basarse en títulos anteriores. Con esto último, se aclara de forma directa que el videojuego no va a ser un mundo abierto.

Recuerda que Final Fantasy XVI llega en el verano de 2023. Lo hará en PS5 y PC.

Vía: IGN