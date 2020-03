Primeras imágenes de Tom Hiddleston en el set de Loki

El 2020 ya está aquí, y Disney+ ciertamente no está perdiendo el tiempo preparando sus nuevas series originales. Desde la nueva temporada de The Mandalorian, hasta todas las futuras series de Marvel, este servicio de streaming tiene grandes planes para los fans, y las primeras fotos desde el set de Loki finalmente han salido a la luz, con Tom Hiddleston bajo los reflectores.

Por medio de Twitter, el usuario cosmic nos compartió estas primeras imágenes, donde podemos apreciar a Hiddleston caracterizado como el Dios de las Mentiras, junto con otros soldados. Velas por ti mismo aquí abajo:

BREAKING: First images of Tom

Hiddleston on the set of ‘LOKI’ ? pic.twitter.com/ckKfmh7g9f

— cosmic (@Q82004yousef1) March 4, 2020