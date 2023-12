Primer vistazo a la temporada 4 de The Boys

En comparación a otros servicios como Netflix, HBO Max, Disney Plus o Paramount Plus, Amazon Prime Video no es tan popular debido a que no tienen tal cual una identidad tan marcada con franquicias icónicas, pero a pesar de tener eso en su contra, han tratado de hacerse un camino bastante interesante. Dentro de las marcas tenemos a The Boys, serie de superhéroes con momentos destacados que hasta este momento cuenta con tres temporadas y una más en producción.

Hasta este momento la producción se ha mantenido un tanto callada, pero parece que esto va a terminar en los siguientes días, pues liberaron una imagen que nos da pie a los nuevos episodios, mismos que en estos momentos son de los más esperados por los fans de la franquicia. Por su parte, no podemos negar que esto se expande a spinoffs donde hasta México está incluido, esto para traer contenido relacionado a la región respectiva.

Aquí la imagen en concreto:

First look at ‘THE BOYS’ Season 4. Trailer releases tomorrow. pic.twitter.com/NaHl2uUREw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 1, 2023

Vale la pena mencionar, que diferentes medios de la industria apuntan a que el día de mañana, 2 de diciembre, se estará lanzando el primer tráiler, mismo que también apunta para una fecha oficial del programa en la plataforma que corresponde. Esto sería una manera de compensar a los usuarios que estaban viendo la segunda temporada de Invincible, ya que no liberaron todos los capítulos, únicamente la mitad, y hasta este momento no se ha dicho cuando soltarán los restantes.

Esta es la sinopsis del show:

The Boys está ambientada en un universo en el que los individuos superpoderosos son reconocidos como héroes por el público en general y trabajan para la poderosa corporación Vought International, que los comercializa y monetiza. Fuera de sus personajes heroicos, la mayoría son arrogantes, egoístas y corruptos.

Recuerda que las primeras tres temporadas están disponibles en Amazon Prime Video.

Nota del editor: Definitivamente cuando veo a los fans de esta serie platicar me dan muchas ganas de verla, pero simplemente por falta de tiempo no he podido darle una oportunidad. Habrá que ver si en navidad se abre un espacio para checarla.