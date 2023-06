Esta semana se presentó un videojuego del estudio Giantscraft llamado Ecumene Aztec por medio de un trailer publicado y compartido en redes. Se dice que el juego llegará a PC vía Steam en 2025 y, seguramente las intenciones de los creadores de este juego era darle importancia a las culturas mesoamericanas pero se toparon con varios comentarios por parte de la comunidad.

Si echan un vistazo al video que se liberó, el juego se ve… bastante mal, las animaciones son básicas, los modelos tienen texturas que parecen de stock, se mezclan culturas mayas y aztecas sin mencionar la cantidad de errores históricos que se pueden ver en el minuto y 19 segundos que dura el trailer.

La gente llevó sus preocupaciones, quejas y hasta bromas en los comentarios, escribiendo cosas como: “Los españoles deberían ser solo los jefes y la mayoría de los enemigos deberían ser las culturas mesoamericanas que se les unieron para derrocar a los mexicatl”

“Parece una buena idea pero la animación y las mecánicas se ven un poco raras, aunque siendo un trabajo en progreso prefiero ser optimista sobre el producto final.”

“Una vez que un conquistador te tose en la cara, es game over.”

Pero sin duda, la crítica más repetida y evidente es que se parece, tal vez demasiado, a Assassin’s Creed de Ubisoft. Aunque el desarrollador asegura que se trata de un RPG de acción ambientado a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Esto lo pondría en la categoría de Skyrim o Fallout.

Se podrán elegir 3 tipos diferentes de soldados: Águila, Jaguar y Serpiente. Habrá elementos mágicos mitológicos y mecánicas para escalar muros, sigilo y construcción.

La historia no debería ser problema, sin embargo, por lo que podemos ver en los avances, no está definido de manera clara si aquí estamos viendo a los mexicatls o a los mayas. La cuenta de Twitter @AztecEmpire1520 se quejó diciendo que:

“El videojuego Ecumene Aztec representa a Tenochtitlan como un lugar gris y primitivo. La película de Eternals y la serie de televisión Hernan son ejemplos recientes que dan perpetuidad a este mito mediático. Aquí hay una comparación de la serie de televisión contra el webcomic.

