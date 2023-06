PlayStation UK pide que tires la caja de consola a la basura

Una vez que expira el período de garantía, los consumidores tienen total libertad para deshacerse de las cajas de sus consolas. Claro, eso solo en teoría. La verdad es que muchas personas conservan sus empaques de cartón, ya sea por coleccionismo o por apego emocional. Por lo tanto, un mensaje reciente compartido por PlayStation generó una discusión muy interesante y divertida en Internet.

¿Está bien guardar las cajas de cartón de las consolas? PlayStation inicia una discusión A través de su cuenta oficial de Twitter, PlayStation UK les dijo a los fanáticos que está bien desechar la caja de cartón de sus consolas PlayStation. Una vez más, es un mensaje coherente y, hasta cierto punto, parece lo más sensato. Sin embargo, está claro que los jugadores piensan de manera diferente.

Lo que sucede es que muchas personas afirmaron que nunca tirarán las cajas de las consolas que compraron. Incluso hubo quienes compartieron fotos de sus colecciones y afirmaron que planean conservar el embalaje de los productos que compren en los próximos años. Por supuesto, muchos fanáticos aprovecharon la oportunidad para compartir memes.

“¿Y si necesito mi caja para detener a un Metal Gear?” preguntó un fanático en tono burlón. “Cierto”, respondió la cuenta de PlayStation. “No sabes que el valor de la consola es mayor con la caja original (y cualquier papel que venga dentro). Además, reutilizar la caja reduce la huella de carbono”, argumentó otro fanático.

Publicaciones como estas abundan en la sección de comentarios. Lo que está claro es que muchas personas se sienten apegadas a las cajas de cartón de sus consolas favoritas y prefieren conservarlas por su valor sentimental. Por supuesto, también hay quienes las guardan para luego vender la consola a un mejor precio.

Por supuesto, algunas personas afirman que guardar cajas en casa no tiene sentido, ya que ocupan mucho espacio y no tienen una función real. Sin duda, es un debate muy interesante.

Vía: Euro

Nota del editor: No sé por qué demonios tiré las cajas de mi Xbox One y el PlayStation 4, estoy súper arrepentido porque la mayoría de mis consolas las vuelvo a guardar en su caja cuando terminan su ciclo de vida y me gusta tenerlas en un estante. La caja de Xbox One la conseguí por ahí pero si alguien quiere regalarme o venderme barata la caja de un PS4, se lo agradecería.