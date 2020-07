¡Prepárense para los problemas! Jessie y James llegan a Pokémon Go

Las festividades por el quinto aniversario de Pokémon Go no se detienen. Además de todos las celebraciones, misiones y el Pokémon Go Fest, un evento nos dará la oportunidad de enfrenarnos a un par de villanos icónicos del anime, nos referimos a Jessie y James.

Así es, en estos momentos ya puedes ingresar a Pokémon Go y buscar un globo de Meowth, al tocar este icono, te enfrentarás a los dos rufianes que siempre le han dado problemas a Ash. Sin embargo, tendrás que ser rápido, estos dos personajes solo estarán disponibles por tiempo limitado, aunque por el momento se desconoce cuándo dejarán el juego.

Además de tener la oportunidad de pelear contra Jessie y James, la tienda virtual de Pokémon Go ya ofrece un par de accesorios que te dejarán lucir a la perfección todo el estilo de un miembro del Equipo Rocket.

Hablando de Pokémon Go, ya puedes checar el nuevo comercial para el Pokémon Go Fest 2020, el cual fue dirigido por Rian Johnson, director de The Last Jedi. De igual forma, el famoso abuelo de Pokémon Go ahora juega con 64 celulares al mismo tiempo.

Vía: Pokémon Go