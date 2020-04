Por esta razón, Modern Warfare 2 Remastered no incluye multijugador

Por si no lo sabes, el anticipado Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered no se lanzará en Xbox One hasta el 30 de abril, esto debido a un acuerdo de exclusividad temporal con PlayStation. El juego finalmente debutó ayer en PS4, pero lamentablemente, no incluye multijugador y Activision ya explico por qué.

En una publicación de su blog, la compañía indicó que su enfoque ha sido “reunir a los jugadores perfectamente en un solo campo de juego multijugador”:

“En vez de lanzar una experiencia multijugador por separado, Activision e Infinity Ward están buscando darle vida nueva a mapas clásicos en el universo de Modern Warfare conforme sigue creciendo con el tiempo.”

Mientras tanto, las pre-ventas para Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ya están disponibles en la Microsoft Store e incluyen un Underwater Demo Team Classic Bundle que puedes utilizar en Modern Warfare y su battle royale, Warzone.

Fuente: Activision