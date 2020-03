Por el momento, no hay planes de cancelar EVO 2020

Conforme la situación del coronavirus va evolucionando, cada vez más y más eventos de videojuegos han sido cancelados o pospuestos, dependiendo de lo que sus organizadores decidan. Después de que se anunciara que E3 2020 ya no se iba a llevar a cabo debido a esta pandemia mundial, los usuarios voltearon su mirada hacia los próximos eventos que podrían ser cancelados, y entre ellos se encuentra EVO 2020.

Al igual que con Gamescom, el equipo de EVO 2020 no tiene planes de cancelar el evento todavía, aunque claro, esto puede cambiar en cualquier momento:

An important message from the Evo team… pic.twitter.com/jUuiQSIITz

— EVO (@EVO) March 18, 2020