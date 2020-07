Político advierte que Dragon Ball Z es un “anime pornográfico”

A lo largo de toda su existencia, Dragon Ball ha sido sujeto de controversia por un sinfín de razones. Seguramente recordarás que en algún punto se nos prohibía verlo porque era “un anime satánico”. Vaya, recientemente también fue acusado de racismo, y ahora este político estadounidense advierte que estamos frente a “un anime pornográfico”.

KW Miller, político estadounidense, criticó la gran cantidad de anime pornográfico que está disponible en internet. Fue ahí donde este candidato independiente señaló específicamente a Dragon Ball Z como uno de los más grandes problemas, y por supuesto, los fans de la serie ya se le echaron encima:

They are now introducing a great deal of anime porn into the internet matrix.

Dragon Ball Z is one of the top issues here.

They are sexualizing cartoon characters to push a depraved agenda on our kids.

What’s next? Where will it end?

— KW Miller For Congress (FL-18) (@KwCongressional) July 29, 2020