Star Wars: Squadrons estará disponible en PS5 y Xbox Series X, pero…

Con las nuevas consolas en el horizonte, existe la duda sobre cuáles juegos actuales y próximos también estarán disponibles en PS5 y Xbox Series X. Varios estudios ya confirmaron algunos de sus proyectos, y ahora EA también lo ha hecho con Star Wars: Squadrons, que podrás disfrutar en la siguiente generación de hardware. Desafortunadamente, la noticia real es mucho más decepcionante.

Ian S. Frazier, director creativo del juego, confirmó que Squadrons será jugable en PS5 y Xbox Series X, pero la mala noticia es que no tendrá ninguna mejora. Es decir, será un simple port con las mismas características gráficas y de desempeño que en PS4 y Xbox One. La buena noticia es que Frazier no descarta la posibilidad de actualizarlo con mejores gráficas o resoluciones, pero para que eso pase el título debe ser bastante popular.

No olvides que antes de su lanzamiento tendrás oportunidad de probar Star Wars: Squadrons, siempre y cuando estés suscrito a EA Access. Por otra parte, aunque el título será bastante accesible para todo tipo de jugadores, existirá un modo ‘hardcore’ dedicado para los fans más experimentados del género.

Star Wars: Squadrons saldrá a la venta el próximo 2 de octubre para PS4, Xbox One y PC.

Via: ComicBook