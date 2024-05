PlayStation da el banderazo de salida del no E3 2024

Pocos días antes de junio, Sony ha decidido inaugurar de manera informal la extinta feria de videojuegos más famosa del mundo, mediante la realización de un State of Play, siendo testigos de diversas revelaciones que llegarán al mercado en los próximos meses y habrá variedad para todos los gustos.

Los amantes del género multijugador en línea podrán disfrutar de Concord, mismo que ya había sido presentado en el pasado y se dio a conocer más sobre su jugabilidad, así como Marvel Rivals, donde lo importante es la coordinación entre equipos para derrotar a otros participantes.

La espera terminó y durante el mes de septiembre, God of War Ragnarök será adaptado a PC con múltiples opciones de configuración técnica, incluyendo pantalla ultra ancha. Asimismo, salió a la luz información adicional sobre el remake de Until Dawn que hará su arribo también a ordenadores, además de PS5.

Como es habitual, las novedades no podían faltar y fueron revelados títulos interesantes como Ballad of Antara, Dynasty Warriors: Origins, Infinity Nikki, Path of Exile y Where Winds Meet, así como la nueva aventura de Astro Bot que desde hace mucho tiempo merecía protagonismo y no ser solamente una demo técnica.

En paralelo, la compañía nipona parece no darse por vencida con PS VR2 pese a que el desempeño comercial no ha sido el esperado y confía en un repunte gracias a Alien: Rogue Incursion y Skydance’s Behemot. Conviene recordar que este tipo de tecnología tendrá varios juegos incluidos en el servicio PlayStation Plus con motivo de la campaña Days of Play.

Silent Hill 2 no pudo fallar e incluso, se efectuó una transmisión especial, conociéndose que debutará el próximo 8 de octubre y se hizo una recapitulación sobre lo que podremos esperar en la versión final del mismo. De igual manera, se abordó a detalle lo que será la película Return to Silent Hill y el merchandising oficial como chamarras y monedas de esta franquicia.

Por su parte, Marvelous Games le puso el broche de oro al arranque del no E3, develando Daemon X Machina: Titanic Scion, Farmagia, Rune Factory: Project Dragon y la nueva entrega de Story of Seasons, evidenciado que el público hardcore o de culto igualmente gozará de un sinfín de horas de diversión.

Los eventos digitales de PlayStation, Marvelous Games y Silent Hill son el preámbulo de que las siguientes semanas serán un escaparate para que las compañías de este sector anuncien por todo lo alto sus futuras producciones con la intención de detonar el consumo en la antesala de un 2025 que será eclipsado por Grand Theft Auto VI.