Planet Coaster por fin llegará a consolas a finales de 2020

Los juegos estilo Sim en donde controlas a una persona o eres el administrador de cierto lugar siempre han pertenecido a PC. Sin embargo, esto no quiere decir que no encontremos algunos exponentes en consolas. De hecho, el fabuloso Planet Coaster ya tiene ventana de lanzamiento para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

Frontier, estudio encargado de este título, ha revelado que podremos disfrutar de Planet Coaster en la comodidad de nuestras consolas en la temporada de “holiday 2020”. En dado caso de que no conozcas este título, te contamos que es una especie de sucesor espiritual de RollerCoster Tycon, en donde tienes que administrar un parque de diversiones y construir una serie de atracciones.

Pero esto no es todo, ya que Planet Coaster: Console Edition nos ofrecerá todo el contenido adicional que ha llegado al juego desde su lanzamiento en 2016. Estamos hablando de 10 expansiones que mejoran ciertos aspectos del juego y agregan mucho más contenido. De igual forma, este port hará un par de cambios a la interfaz y agregará más tutoriales para hacer al título lo más accesible posible.

Planet Coaster: Console Edition llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X a finales de 2020.

Vía: Planet Coaster