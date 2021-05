Peter Fabiano, productor de Resident Evil, abandona Capcom y se une a Bungie

Una vez más la industria de los videojuegos está en movimiento. Recientemente se reveló que Peter Fabiano, productor de Capcom que ayudó a que juegos como Resident Evil 7 y Resident Evil: Village vieran la luz del día, ha abandonado esta compañía después de 13 años trabajando con ellos.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Fabiano le agradeció a Capcom por el espacio que le proporcionó por más de una década, y reveló que se unirá a Bungie. Aunque no reveló cuál será su puesto, Peter bien podría ser un productor en este estudio. Esto fue lo que comentó:

Thanks to everyone both in and outside the studio that have supported me over the years. I’ve taken a new position at Bungie working with some great people and continuing my journey. “Eyes up guardian.”

— Peter Fabiano (@PFabiano) May 29, 2021