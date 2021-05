Sucker Punch busca escritor para juego de mundo abierto. ¿Ghost of Tsushima 2 se acerca?

Ghost of Tsushima fue una espectacular carta de despedida para el PS4. El juego de Sucker Punch logró cautivar a millones de jugadores, logrando ser aclamado por la crítica y el público en general. Junto a esto, varios récords de ventas fueron impuestos por este título. Aunque por el momento no hay información oficial, una secuela de las aventuras de Jin Sakai no suena descabellado. Ahora, una nueva solicitud de trabajo en el estudio responsable de esta entrega apunta a una continuación de Ghost of Tsushima.

De acuerdo con una solicitud de trabajo publicado en Gamasutra, Sucker Punch está buscando a un escritor capaz de contar historias en un juego de mundo abierto. Esto fue lo que comentaron:

“Nuestro candidato ideal tiene éxito contando historias impactantes impulsadas por personajes en un juego de mundo abierto. Tendrá las habilidades para crear historias emocionales, personajes memorables y un diálogo sólido mientras colaboran con el equipo de redacción y otros diseñadores para avanzar en nuestra narrativa en Sucker Punch”.

Recordemos que en octubre del año pasado, Sucker Punch publicó una solicitud de trabajo similar, solo que en ese momento se buscaba a alguien con conocimientos sobre el Japón feudal. Aunque por el momento no hay algo confirmado, estos dos puestos parecen indicar que una secuela ya está en desarrollo.

Considerando el rotundo éxito de Ghost of Tsushima, es muy probable que Sony desee ver una secuela en cuanto sea posible. De esta forma, no se descarta una revelación en cualquier momento. En temas relacionados, una película de este juego ya está en desarrollo.

Vía: Gamasutra