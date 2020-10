Periodista “aclara” sus declaraciones sobre las altas temperaturas del Series X

ACTUALIZACIÓN: Jeff Bakkalar asegura que sus palabras fueron malinterpretadas, y que aunque sí experimentó una temperatura más alta de lo esperado con el Series X, la cosa no fue tan grave como la hizo sonar con sus comentarios originales.

Getting a lot of chatter regarding Series X heat. On Beastcast I said it was “toasty” and that’s exactly what it was

I’ve read stories that are using the Beastcast segment to support claims the Series X has a “heat problem” and I would disagree w/ making that assumption

— Jeff Bakalar (@jeffbakalar) October 6, 2020