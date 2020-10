Anuncian nuevo Nintendo Treehouse para mañana enfocado en Hyrule Warriors y Pikmin 3

Sabemos que a Nintendo les gusta sorprendernos con diferentes eventos mañaneros, pero en esta ocasión la Gran N fue lo suficientemente amable como para avisarnos sobre el próximo Nintendo Treehouse: Live del día de mañana, el cual estará enfocado en Hyrule Warriors: Age of Calamity y Pikmin 3 Deluxe.

Vía Twitter, Nintendo confirmó esta información:

#NintendoTreehouseLive returns on 10/7 at 10 a.m. PT with a livestreamed presentation featuring two segments. Tune in for a #Pikmin 3 Deluxe deep dive and a new stage and gameplay details for #HyruleWarriors: Age of Calamity. https://t.co/232xssTxZ4 pic.twitter.com/xdcFjCydC9

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 6, 2020