Pelé, la Juventus y varios equipos de fútbol llegan a Fortnite

Pese a que la nueva temporada de Fortnite tiene como temática a los cazarrecompensas, Epic Games ha decidido sorprender a los jugadores con una colaboración con el mundo del fútbol profesional. Además de las diversas skins basadas en diferentes equipos deportivos, los jugadores tendrán la oportunidad de conseguir un emoticón inspirado en Edson Arantes do Nascimento​, más conocido como Pelé, el exjugador profesional.

En total, el paquete de “Kickoff Set” nos dará la oportunidad de usar las skins de 23 equipos deportivos. Esta colaboración estará disponible a partir del próximo 23 de enero. Sin embargo, si no puedes esperar un par de días para gastar tus V-Bucks, Epic Games ha revelado que el 20 de enero se llevará a cabo un nuevo torneo, en donde los jugadores pueden competir por 10 trajes especiales.

