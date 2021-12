Los rumores terminaron por ser ciertos y efectivamente, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 no estuvo presente durante The Game Awards 2021. La ausencia de este juego ciertamente fue decepcionante para muchos, pero al menos tenemos nueva información sobre sus mecánicas de gameplay gracias al registro de múltiples patentes.

Gamereactor.eu ha estado investigando y descubrieron varias patentes registradas por Nintendo que refuerzan algunas de las funciones vistas durante su tráiler de revelación en E3 2021, y nos da una mejor idea de qué esperar de ellas.

Todas estas patentes nos muestran conceptos que seguramente veremos reflejados en las mecánicas de gameplay. Por ejemplo, en el tráiler pudimos ver a Link salir por la parte de abajo de una plataforma y salir por la parte de arriba vía un portal. Esta patente sugiere que, en teoría, Link podría replicar este mismo movimiento en cualquier otra superficie.

Después tenemos una función de rebobinar, la cual podría ser utilizada para todo tipo de puzzles y diseños de dungeons en esta secuela. Tal vez incluso la podamos ver incorporada en el sistema de combate.

Por último, podemos ver una patente de Link cayendo, misma acción que vimos en algún punto del tráiler. En el dibujo podemos ver a Link hacer uso del arco en pleno vuelo, algo que también podría ser incorporado en el gameplay de una u otra forma. Tal vez en combate o tal vez para resolver ciertos puzzles.

Nota del editor: Con suerte, ya no faltará mucho tiempo para tener un nuevo avance sobre BOTW 2. Por lo visto en el tráiler, el juego luce que ya tiene un buen avance y esperemos que Nintendo pueda cumplir con su prometido de lanzarlo en algún punto de 2022. Tal vez lo veamos en la época Navideña del siguiente año.

Via: Nintendo Life