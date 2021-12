Rumor: BOTW 2 no estaría en The Game Awards

Mañana por fin se llevarán a cabo The Game Awards. Junto a todas las premiaciones de este evento, muchos esperan con ansias los tráilers y revelaciones que han caracterizado a este tipo de celebraciones. Uno de los mayores rumores relacionados con esta presentación señala que veremos un nuevo avance de la secuela de Breath of the Wild. Sin embargo, un insider no está seguro de que esto vaya a pasar.

De acuerdo con Jeff Grubb, insider y periodista de Venturebeat, Nintendo no tiene la intención de presentar un tráiler relacionado con la secuela de Breath of the Wild, ni Metroid Prime 4 o el rumoreado Xenoblade Chronicles 3. Esto fue lo que comentó:

“Estoy en el lado del no. El tráiler del E3 en realidad está demasiado cerca, está demasiado cerca… ese juego [Breath of the Wild 2] probablemente no se acerque hasta finales del próximo año, si sale en 2022. Mira, estoy de acuerdo contigo, porque la forma en que [Nintendo] ha tratado el juego y el nombre, han dicho que el nombre revelará algunos de esos secretos que guarda el juego, por lo que no querrás mostrarlo con un año de anticipación, querrás mantenerlo más cerca de la fecha de lanzamiento real, por lo que parece demasiado pronto para darle un título oficial”.

Grubb ha señalado que no veríamos algo relacionado con la secuela de Breath of the Wild, debido a que el tráiler de E3 2021 aún está muy cerca, y Nintendo aún no está dispuesto a revelar el nombre de este título. Junto a esto, se ha señalado que esta entrega llegaría a finales del 2022, aunque existe la posibilidad de que se retrase hasta 2023.

Por el momento no hay información oficial por parte de Nintendo o The Game Awards relacionado con lo que se presentará en la ceremonia de mañana. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, en este evento se presentará el primer tráiler de Sonic the Hedgehog 2. De igual forma, aquí también veremos el avance de la serie de Halo.

Nota del Editor:

Esperemos que este no sea el caso. Los anuncios de Nintendo siempre logran emocionar al público y una revelación por parte de esta compañía elevaría sustancialmente la conversación que gira alrededor de la entrega de premios.

Vía: Jeff Grubb