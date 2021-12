Aquí el primer póster de Sonic the Hedgehog 2

Para la sorpresa de muchos, la película de Sonic the Hedgehog resultó ser bastante entretenida, y uno de los pocos casos en donde la adaptación sí le rinde homenaje a los juegos originales. De esta forma, no fue una sorpresa escuchar que una secuela llegará el próximo año. Mientras esperamos que esto suceda, el día de hoy se ha revelado el primer póster de Sonic the Hedgehog 2.

En este pequeño avance podemos ver a Sonic y a Tails en el Tornado, el avión que ha sido parte de la serie desde el segundo juego. De igual forma, es posible apreciar un diseño más clásico en Robotnik, así como a algunos de los enemigos originales.

Por si fuera poco, se ha confirmado que el día de mañana, 9 de diciembre, durante The Game Awards se estrenará el primer tráiler de Sonic the Hedgehog 2, algo que sin duda alegrará a todos los fans del erizo azul. Será interesante ver si esta secuela está más apegada a los juegos originales, o si continuará con su propia historia.

Sonic the Hedgehog 2 se estrenará el próximo 8 de abril de 2022. En temas relacionados, el primer avance de Sonic Frontier también se revelaría en The Game Awards. De igual forma, en esta ceremonia también se presentará el primer tráiler de la serie de Halo.

Nota del Editor:

Si bien la primera película de Sonic the Hedgehog no es sumamente buena, es una cinta bastante divertida para toda la familia. La decisión de alejarse del canon de los videojuegos puede ser controversial, pero es algo que le da una gran libertad a la historia, y tiene resultados positivos.

Vía: Sonic the Hedgehog