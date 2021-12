Una vez más Nintendo ha vencido a Bowser. Sin embargo, en esta ocasión no nos referimos al villano principal de la serie de Mario, sino a Gary Bowser, un hacker que hace un par de meses fue detenido en Estados Unidos, y fue sentenciado a pagar $4.5 millones de dólares. Ahora, recientemente se reveló que la batalla legal en contra de esta persona sigue en marcha, y se le ha sumado la increíble cantidad de $10 millones de dólares a su ya de por sí alta multa.

Después de que se declaró culpable por “Conspiración para eludir medidas tecnológicas y tráfico de dispositivos de circuito” y “tráfico de dispositivos de elusión”, Bowser ahora aceptó pagar una multa de $10 millones de dólares para resolver el caso civil de Nintendo of America en su contra.

NEW: Gary Bowser agrees to pay Nintendo $10 million in video game piracy civil lawsuit. This follows Bowser's guilty plea in October in the federal criminal case against him (where he agreed pay Nintendo $4.5 million in restitution.) https://t.co/zohn0SPHnH pic.twitter.com/KMJro3l8Zw

— Rob Romano (@2Aupdates) December 6, 2021