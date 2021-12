Así se vería God of War como un juego de PS1

Los demakes son algo que rara vez vemos por parte de las manos de los desarrolladores oficiales. De esta forma, la escena independiente constantemente se encarga de revelar cómo es que ciertos títulos modernos se verían si hubieran salido hace varios años. Ahora, God of War de 2018 se suma a este grupo de una forma bastante interesante.

Recientemente, el canal de YouTube conocido como 64 Bits se encargó de crear un demake de God of War, el cual transforma a este título en un RPG para el PlayStation 1. Tomando como base a Breath of Fire IV, este proyecto nos muestra a Kratos, Atreus y Mimir en una pelea por turnos, con todo y movimientos especiales.

Este trabajo está tan bien hecho, que incluso Cory Barlog, director del título original, está contento con este proyecto. En el pasado hemos visto videos similares enfocados a Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, The Last of Us y más. Cada uno tomando como base algún juego del PS1, pero conservando la esencia de los juegos modernos.

I love this!❤️🍻 — cory barlog 🖖 (@corybarlog) December 7, 2021

En temas relacionados, así se vería Far Cry 6 como un juego de PS1. De igual forma, ya hay una fecha de lanzamiento para el demake de Bloodborne.

Nota del Editor:

Los demakes son algunos de los proyectos más interesantes por parte de los fans. No solo es necesario convertir un título de PS4 o PS5 en una versión de PS1 por medio de los gráficos, sino que también se tiene que encontrar un estilo de juego que logre encapsular a la experiencia original. Esto no es algo que todos pueden hacer.

