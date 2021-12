Guía de regalos 2021: Juegos de estreno

Continuamos con las listas navideñas de 2021. En esta ocasión, este año nos entregó grandes juegos para todo tipo de usuarios sin importar tu consola de preferencia. Aquí hay títulos de Nintendo, Xbox y PlayStation, cada uno lleno de calidad, y una compra perfecta para esta época.

Hitman III – Actualmente a $1,392 pesos

Sin duda alguna, uno de los primeros juegos fuertes del año. A casi un año de su lanzamiento, esta entrega cuenta con más contenido que convierte a esta entrega como la experiencia definitiva de Hitman.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – Actualmente a $1,099 pesos.

Uno de los mejores juegos del Wii U llegó al Nintendo Switch acompañado de una gran experiencia que nos da una pequeña mirada al futuro de Mario en el mundo 3D.

Marvel’s Guardians of the Galaxy – Actualmente a $1,279 pesos.

Después del mal sabor de boca de Marvel’s Avengers, Guardians of the Galaxy ha demostrado que Insomniac Games no son los únicos capaces de hacer buenos juegos de Marvel. Una aventura imperdible.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Actualmente a $1,151 pesos.

Una de las grandes exclusivas de PlayStation 5 que vimos este año es una gran muestra del potencial de esta consola. Todos los usuarios de esta consola deben de tener este título en sus manos.

WarioWare: Get It Together! – Actualmente a $899 pesos.

Wario está de regreso, y en esta ocasión sus amigos forman una parte importante de esta experiencia que es perfecta para jugar en compañía durante esta época navideña.

Forza Horizon 5 – Actualmente a $1,510 pesos.

Para muchos, este es el juego del año, y la mejor carta que nos entregó Xbox en los últimos meses. Es momento de recorrer las bellas locaciones de México en un juego de mundo abierto que vale mucho la pena.

Shin Megami Tensei V – Actualmente a $857 pesos.

No lo dudes. Este es uno de los mejores RPG del año, y una entrega que todos los fans de este género y del trabajo de Atlus deben tener en su colección. Sin duda alguna, imperdible.

Returnal – Actualmente a $1,279 pesos.

Una de las joyas del PlayStation 5 que todos los usuarios de la consola también deben de tener. Un roguelike que pondrá a prueba todas tus habilidades, y en el camino ofrece una fantástica historia.

Deathloop – Actualmente a $1,336

Un sólido candidato al GOTY de este año. Una aventura que demuestra que Arkane es uno de los mejores estudios al momento de hablar de FPS. Otra gran exclusiva del PS5.

Hot Wheels Unleashed – Actualmente a $803 pesos.

Si no fuiste fan de la realidad de Forza Horizon 5, entonces el estilo juguete de Hot Wheels Unleashed es lo que necesitas. Una aventura arcade que sin duda sorprendió a más de uno.

Vía: Amazon