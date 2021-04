Parece que NieR Replicant ver.1.22 tiene problemas de rendimiento en PC

NieR Replicant ver.1.22474487139… por fin llegará a nuestras manos el día de mañana. De esta forma, desde hace un par de horas comenzaron a surgir las reseñas de este título. Aunque las primeras críticas parecen apuntar a un fenomenal juego en consolas, son las opiniones de la versión de PC las que más han preocupado al público.

De acuerdo con sitios como PCGamesN y PC Gamer, la versión de Steam de NieR Replicant ver.1.22474487139… cuenta con una serie de inconvenientes que pueden ser muy molestos. La crítica principal en esta área es el uso de un control para jugar, el cual causa constantes caídas de frame y problemas de rendimiento. Por el momento se desconoce si este inconveniente es causado por la tienda de Valve, o si es algo creado dentro del juego de Yoko Taro.

De igual forma, se menciona que las limitantes al momento de cambiar el frame rate, el cual no puede superar los 60fps, y las diferentes opciones visuales son un problema para todas las personas que buscan experimentar con estas herramientas y encontrar su configuración predilecta. Aunque estos problemas son persistentes y molestos, para PC Gamer esto no disminuye el increíble trabajo que se hizo en esta ocasión, otorgándole una calificación de 90 a NieR Replicant ver.1.22474487139… Por otro lado, PCGamesN no es tan amable, y le asignó un 7 a este título.

Actualmente NieR Replicant ver.1.22474487139… cuenta con un 83% de aprobación por parte de la crítica. Con 60 reseñas registradas en este momento, 57 son positivas y solo tres le otorgaron una calificación menor a un 80. Sin duda alguna, parece que Square Enix y Yoko Taro han logrado entregarnos un juego fenomenal.

NieR Replicant ver.1.22474487139… llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 23 de abril de 2021. Solo esperemos que no tengan que pasar cinco años para ver un parche que arregle los problemas en PC, como lo que sucederá con NieR: Automata. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego.

Vía: PC Gamer