Ya no falta mucho para el final de My Hero Academia, sin embargo, un reciente reporte sugiere que los fans deberán esperar un poco más para su conclusión. De acuerdo con la popular cuenta en Twitter de Atsushi101X, que se encarga de compartir todo tipo de noticias relacionadas a la serie, MHA se tomará un descanso previo a la publicación del capítulo 326.

My Hero Academia is on a sudden break in Weekly Shonen Jump #41, meaning there will not be a chapter this week, series will resume in issue #42 next week. pic.twitter.com/nOSE7AdfFN

— Atsu (@Atsushi101X) September 8, 2021