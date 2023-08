Oppenheimer supera los $500 millones de dólares en taquilla

El mismo día en que “Barbie” superó la marca de mil millones de dólares en taquilla, la otra mitad del fenómeno viral “Barbenheimer” superó la marca de los quinientos millones de dólares. Desde su lanzamiento hace tres semanas, “Oppenheimer” de Christopher Nolan ha recaudado $552.9 millones de dólares en todo el mundo, según estimaciones oficiales de Universal Pictures.

Ahora es la película con clasificación R en Estados Unidos más taquillera de 2023, y “marca el récord de la película con clasificación R de Universal que más rápido ha alcanzado el umbral de los $200 millones de dólares en el mismo país”, dijo el estudio en un comunicado de prensa el domingo. También es la película más taquillera ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, según Universal.

En su tercer fin de semana, “Oppenheimer” ha demostrado una increíble resistencia como la tercera película en las taquillas nacionales e internacionales.

El éxito de taquilla de Nolan ha tenido “una asombrosa carrera en cines, aún más impresionante por la clasificación R, la duración y el tema que, en manos de un cineasta de menor calibre y sin una estrategia de marketing y lanzamiento espectacular, probablemente habría terminado siendo una simple nota al pie al referirse al desempeño de los dramas históricos en la taquilla”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios en Comscore.

Los números de taquilla son impresionantes para una biografía de tres horas sobre J. Robert Oppenheimer, el físico del Proyecto Manhattan. La película es una de las cuatro biopics que han recaudado más de quinientos millones de dólares a nivel mundial, junto con “Bohemian Rhapsody“, “La Pasión de Cristo” y “Francotirador Americano“.

“‘Oppenheimer’… se ha convertido en una de las películas de verano más admiradas, comentadas y exitosas jamás lanzadas por un gran estudio”, dijo Dergarabedian, agregando que la película “demuestra el poder de la gran cinematografía y, por supuesto, un poco de la mágica e imprevisible ‘Barbenheimer‘”.

“Oppenheimer” y “Barbie” tuvieron una relación simbiótica en la antesala de su debut compartido el 21 de julio, posiblemente ayudados por sus estilos y tonos muy diferentes.

Vía: Daily Mail

Nota del editor: No he podido ir a ver Oppenheimer y todo se debe a que las únicas funciones que hay de esta película en su idioma original son a las 10 de la noche, y no es muy seguro eso de salir a la una de la mañana del cine en este país.