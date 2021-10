Faltan solamente un par de semanas más para el lanzamiento de Marvel’s Guardians of the Galaxy, juego que promete introducirnos a una nueva versión de este clásico equipo de héroes. Si ya no puedes esperar más, entonces te recomendamos echarle un vistazo a su más reciente tráiler que nos muestra unas cuantas escenas nunca antes vistas.

Hace varias semanas que tuvimos oportunidad de jugar Guardians of the Galaxy y por acá puedes conocer nuestras impresiones iniciales sobre esta nueva propuesta.

Marvel’s Guardians of the Galaxy debutará el próximo 26 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch (versión de la nube).

Nota del editor: Este tráiler en específico hace un muy buen trabajo mostrándonos algunas de las opciones de personalización para los héroes de este título. A pesar de que Star-Lord será el protagonista, también podremos personalizar al resto del equipo, así que mi nivel de hype por GOTG ha subido hasta los cielos.

Fuente: Square Enix