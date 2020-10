Tal y como se les está haciendo costumbre, la Gran N nos sorprendió nuevamente con otro Nintendo Direct Mini, que aparentemente será el último de este año. Como parte de uno de los anuncios del día, tuvimos un nuevo tráiler de No More Heroes III, mismo que también reveló la llegada de los primeros tres títulos al Switch, y lo mejor de todo es que están disponibles hoy mismo.

Tal y como pudiste ver en el siguiente video, No More Heroes I y No More Heroes II: Desperate Struggle ya están disponibles el día de hoy en la consola híbrida, mientras que No More Heroes III se queda con un simple 2021 como ventana de lanzamiento.

Fuente: Nintendo