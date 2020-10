Aquí los mejores memes que nos dejó el retraso de Cyberpunk 2077

El retraso de Cyberpunk 2077 es una triste noticia para muchos. Sin embargo, como ya es costumbre con cualquier anuncio de este tipo, los fans se expresaron por medio de la comedia y han compartido una serie de memes que logran encapsular la frustración que provocó el anuncio de ayer. De esta forma, el color amarillo ha perdido su significado original, y ahora es solo un augurio de que algo malo se aproxima.

Después del nuevo retraso de #Cyberpunk2077, hemos notado que el template que usa #CDProjekt solamente nos trae malas noticias, así que les compartimos el template para que lo usen sabiamente. :v pic.twitter.com/2y9CZHh4tY — The Hive Gaming (@TheHiveGamingMX) October 27, 2020

When I see a yellow text box from cyber punk pic.twitter.com/Wiq76Wcz11 — 💜💫 𝔞𝔰𝔥 (@maskedphant0m) October 27, 2020

#Cyberpunk2077 no es el nombre, es el año en qué va a salir. pic.twitter.com/mgVuhItxk3 — Korobeiniki (@Korobeiniki_co) October 27, 2020

De nuevo #Cyberpunk2077 tendrá un retraso, esta vez queda para el 10 de diciembre. pic.twitter.com/sU9cdV2MKJ — Gamers´nGeeks (@Gamers_nGeeks) October 27, 2020

Cyberpunk: gets delayed into December Everyone who delayed their game into December to not compete with Cyberpunk: pic.twitter.com/u2P5mb2r86 — tinyBuild (@tinyBuild) October 27, 2020

Incluso los grandes estudios se sumaron a la diversión:

Recuerda que #AssassinsCreedValhalla SÍ saldrá el 10 de noviembre. pic.twitter.com/cZQv5V0uc6 — Assassin's Creed ES (@assassinsspain) October 27, 2020

We have important news to share with you pic.twitter.com/RNNIYM5tuV — Boston Uprising (@BostonUprising) October 27, 2020

Cyberpunk 2077 llegará a PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC el próximo 10 de diciembre, con una versión de PS5 y Xbox Series X|S en un futuro. En temas relacionados, tal parece que este retraso se debe a problemas con las versiones de generación actual.

