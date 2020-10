Revelan la verdadera razón detrás del retraso de Cyberpunk 2077

Como sabrán, el día de ayer se anunció el desafortunado retraso de Cyberpunk 2077 y, en lugar de llegar a nuestras manos en noviembre, será hasta diciembre cuando podremos disfrutar de esta entrega. Aunque el comunicado de CD Projekt Red solo menciona de forma general problemas en el desarrollo, parece que la más reciente junta de la compañía ha revelado la razón detrás de esta controversial decisión.

Adam Kicinski, CEO de CD Proekt Red, mencionó en una reciente junta que Cyberpunk 2077 ya no sufrirá de más retrasos. De igual forma, ha revelado que “la versión para PC está lista y funciona bien en las consolas de próxima generación y la compañía está finalizando todo lo relacionado con las versiones de la generación actual”.

Aunque por el momento no hay algo confirmado, parece que la decisión de retrasar el juego por 21 días está relacionado con el desempeño de Cyberpunk 2077 en PS4 y Xbox One, ya que la compañía está enfocada en pulir estas versiones del juego. Respecto al futuro del título, Michal Nowakowski, Vicepresidente senior de desarrollo empresarial de CD Projekt Red, mencionó que el más reciente retraso no ha afectado los planes relacionados con las expansiones.

Cyberpunk 2077 llegará a PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC el próximo 10 de diciembre, con una versión de PS5 y Xbox Series X|S planeada para un futuro. En temas relacionados, hace tan solo un par de días la compañía mencionó que no habría más retrasos del juego.

Vía: Biznes.