¡Nuevo teaser en video de DBS: Super Hero!

No es ningún secreto que Gohan será uno de los personajes principales en Dragon Ball Super: Super Hero. Desde sus primeros avances oficiales, hemos visto al hijo de Goku alistándose para lo que parece ser una importante pelea y aunque tendremos que esperar hasta su estreno para verla en su totalidad, un nuevo teaser en video nos adelanta algunas de sus escenas.

#DragonBallSuperSuperHero TV SPOT 3

(English Subbed)

The movie releases in Japan on April 22, and this Summer in North America. pic.twitter.com/sE0c6gLMOO

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) March 13, 2022