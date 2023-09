Nuevo juego de Castlevania se revelaría pronto

Dentro de muy poco tiempo se va a celebrar una nueva edición de Tokyo Game Show, en el cual muchos editores grandes de la industria van a dar a conocerlos juegos de corte Asiático que llegarán a consolas y computadoras en los siguientes meses. Y justo dentro de este marco se ha especulado que anunciarán un nuevo Castlevania, el cual vería su primer avance en la conferencia menos esperada.

Uno de los insiders más conocidos de Twitter apodado como Billbil-kun ha dado un mensaje bastante interesante, mismo que nombra a dos personajes de la saga de Konami y después agrega un hastag en el que se menciona a Xbox. Y ahora, con la conferencia tan cerca de la marca en el evento, es posible que durante esta veamos una nueva aventura de la saga o el recopilatorio de juegos de DS.

No está de más comentar, que Konami tendrá algún tipo de participación en dicho evento de Japón. Por lo que se podría dar la sorpresa de que no solo veamos un Castlevania, pues también se habla de que al fin tendremos un avance en forma de Silent Hill 2, y es que desde el momento en que se anunció originalmente, no han lanzado nada más al respecto, y eso tiene a los fans preocupados.

Recuerda que la conferencia de Xbox en TGS se celebra el 21 de septiembre a las 4:00 AM del centro de México.

Vía: My Nintendo News

Nota del editor: Es muy probable que veamos algo fuerte, y so el anuncio se hace en la conferencia de Microsoft, es probable que llegue a Game Pass. Si no es algo nuevo, tengo la fe de que se lance un compilatorio de las entradas de DS.