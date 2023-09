La UNAM llama charlatán a Jaime Maussan

En los últimos días, una controversia ha envuelto al reconocido ufólogo Jaime Maussan, después de su presentación en el Congreso Mexicano de dos cuerpos supuestamente extraterrestres, los cuales finalmente fueron identificados como momias de Nazca. Esta situación ha llevado al gobierno peruano a emprender acciones legales para recuperar dichos artefactos.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que Maussan mencionó como respaldo para sus afirmaciones, ha decidido tomar una postura clara respecto a este asunto. A través de una conferencia de prensa, la UNAM se deslindó por completo de Maussan, calificando sus declaraciones como engañosas y afirmando que el “investigador” es un fraude.

“Es triste reunirnos para hablar de las fechorías de un charlatán profesional,” dijo Alejandro Frank, exdirector del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. “La invitación que se le hizo a hablar ante los diputados que ha dado la vuelta al mundo y puesto en ridículo y en entredicho la racionalidad y objetividad científica en nuestro país, incluyendo afirmaciones sobre la Universidad Nacional Autónoma de México que creo que se han aclarado perfectamente el día de hoy. Lo que está en juego aquí es si nuestro país apostará por la ciencia o por las supersticiones y la charlatanería,” concluyó Frank.

El origen de esta polémica se remonta a un evento organizado por el diputado federal Sergio Gutiérrez, cuyo propósito era discutir la pertinencia de modificar la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para reconocer a los FANIs (Fenómenos Aéreos No Identificados). Al cierre de dicho evento, Maussan presentó dos cuerpos que ya habían sido dados a conocer en 2017. Antropólogos expertos confirmaron que se trataba de momias humanas, desacreditando así la afirmación de Maussan. Pero éste aseguró que no se trataban de momias.

La UNAM concluyó la conferencia subrayando que, si bien existe una creciente evidencia que sugiere la posibilidad de vida extraterrestre, aún no se disponen de pruebas contundentes que lo demuestren. Es de suma importancia, para la comunidad científica y la sociedad en general, mantener un rigor y escrutinio meticuloso en la evaluación de este tipo de afirmaciones.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de abordar con seriedad y responsabilidad los temas relacionados con la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta, evitando caer en la desinformación y el sensacionalismo. La UNAM reafirma su compromiso con la investigación científica rigurosa y la difusión de conocimiento basado en evidencia verificable.

Vía: Expansión

Nota del editor: Pues qué les digo, soy fan del video donde pierde los estribos, cuando me siento mal lo pongo y me hace reír y me regresa los ánimos de seguir viviendo :V No puedo creer que el señor tenga tantos seguidores.