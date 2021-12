Gohan fue uno de los personajes más importantes (y poderosos) en Dragon Ball Z, sin embargo, lo mismo no puede decirse de su participación en Super. El Saiyajin pasó a segundo plano mientras Goku y el resto de los Guerreros Z lidiaban con todas las amenazas de la serie, pero parece que eso finalmente cambiará con Dragon Ball Super: Super Hero, nueva película de la saga que llegará a cines en 2022.

Anteriormente ya tuvimos un teaser tráiler que nos mostraba a Gohan listo para pelear, y ahora se ha liberado una versión extendida en donde podemos ver al Saiyajin desatar todo su poder contra, quienes creemos, serán los nuevos antagonistas de la cinta.

Even the latest promo material says that Gohan has “the strength even greater than his father, Goku?!”

He gotta do something major in the movie! 😤🔥

Will share translations from that promo material later today 😉#DragonBallSuperSuperHero pic.twitter.com/mwr9mgJokK

