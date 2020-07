Nuevas filtraciones de CoD 2020 revelan el nombre del juego y mucho más

Como seguramente ya se dieron cuenta, Activision se ha mantenido en silencio respecto a la siguiente entrega de Call of Duty. Aunque la compañía no ha compartido información oficial sobre este juego, la comunidad sigue encontrado varias pistas que, poco a poco, revelan más de Call of Duty 2020.

Recientemente, un grupo de fans encontraron un demo de un juego llamado The Red Door en la Microsoft Store. Ahora, es posible que este nombre te suene, ya que formó parte de previas filtraciones de Call of Duty 2020. La comunidad no perdió el tiempo, y ya han descubierto los secretos de este título. Los mineros de datos han descifrado una serie de potenciales detalles sobre Call of Duty 2020, incluidas notas sobre mapas, zombies, Warzone, la campaña y el modo multiplayer.

BREAKING NEWS:

People have managed to boot up the Call of Duty 2020 "The Red Door" Alpha on Xbox One and the game is called "Black Ops CIA", however, the game doesn't let you progress past the "Black Ops Splashscreen".

Thanks to @JunkratScrub115 for the tip! pic.twitter.com/mIakuNu8mB

— TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 17, 2020