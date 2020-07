Mañana tendremos un livestream de Crysis Remastered en Switch

Después de unas lamentables filtraciones, Crytek decidió retrasar el lanzamiento de Crysis Remastered en PS4, Xbox One y PC, pero sorprendentemente, la versión de Switch sí llegará el próximo 23 de julio. Para no tener que esperar hasta ese día, sus desarrolladores han decidido lanzar un livestream enfocado en este próximo título.

Por medio de Twitter, Crytek confirmó esta información:

Don’t miss our first Crysis Remastered Developer Live stream on the Nintendo Switch!

Join us tomorrow at 3:30 PM CEST for an exclusive first look!

https://t.co/WEH2DqHtNA https://t.co/7HCLAJvmLk pic.twitter.com/QnZT2aPha4

— Crysis (@Crysis) July 20, 2020