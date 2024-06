Una parte esencial de cualquier comunidad, son las teorías que los fans hacen, ya sea que tengan algún gran sustento o no. El caso de Pokémon no es diferente, puesto que a lo largo de los años hemos visto cómo el público utiliza hasta la más mínima pista para crear una historia que, usualmente, está muy lejos del canon. Uno de estos casos acusa al Profesor Oak de ser la mente criminal detrás de todos los equipos antagonistas.

La teoría señala que, como el rival de Red & Blue llama a Oak “gramps”, o abuelo en inglés, esta es solo una referencia a los equipos malvados en las primeras cinco generaciones: Galactic, Rocket, Aqua, Magma y Plasma, dando como resultado GRAMPS.

Esto no acaba aquí, puesto que el resto de la teoría señala que Oak cuenta con gran influencia y control sobre el mundo de Pokémon; cuenta con un protagonismo muy relevante para ser un personaje secundario: el profesor cuenta con un poder o tecnología capaz de conocer a todos los Pokémon existentes y sus debilidades y fortalezas; tiene influencia sobre poderosos entrenadores y líderes de gimnasios; y podría incluso estar coludido con el Equipo Rocket.

Obviamente, esta teoría nunca ha sido confirmada o desmentida por The Pokémon Company, y probablemente así se mantenga este caso. Esta es solo una de las tantas teorías que los fans han creado a lo largo de los años. Sin embargo, la realidad es que Oak es solo un anciano al que le gustan mucho los pokémon, y no la mente criminal detrás de múltiples organizaciones delictivas en todo el mundo. En temas relacionados, la localización al español latino ya está disponible en Pokémon Go. De igual forma, ya está disponible la nueva expansión de Pokémon TCG.

Nota del Autor:

Pokémon es una serie con muchos agujeros, los cuales los fans han utilizado para crear un sin fin de teorías de todo tipo. Desde aquellas que parecen sacadas de una pesadilla, pasando por las tiernas, hasta las que no tienen sentido, como esta.

Vía: CBR