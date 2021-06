No More Heroes 1 y 2 ya tienen fecha de estreno en Steam

Este año, No More Heroes y No More Heroes 2: Desperate Struggle llegaron al Nintendo Switch con varias mejoras visuales. Ahora, finalmente se ha confirmado que estos dos juegos llegarán a Steam tan pronto como la siguiente semana.

A través del siguiente tráiler, XSEED Games, responsables por la localización de ambos títulos, confirmaron que será el próximo 9 de junio cuando No More Heores 1 y 2 lleguen a la plataforma de Valve.

A finales del año pasado, ambos juegos fueron clasificados por la ESRB para su lanzamiento en PC, sugiriendo su inminente llegada a esta plataforma. Al igual que en las versiones de Switch, estos títulos se venderán por separado, aunque por ahora no tienen un precio exacto.

Fuente: XSEED Games