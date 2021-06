Primer vistazo al Batman de Michael Keaton en la película de The Flash

El mes pasado, se confirmó de forma oficial que Michael Keaton estaría retomando el papel de Batman para la película en solitario de The Flash. La noticia ciertamente alegró a los fans del actor, quienes no pueden esperar por ver cómo lucirá en el próximo largometraje de DC Comics. Bueno, ya no tienen que esperar puesto que su director ha liberado la primera imagen de su traje.

Vía Instagram, Andy Muschietti, director de The Flash, compartió nuestro primer vistazo al Batitraje de Keaton y acá lo puedes ver tú mismo:

Todo parece indicar que Muschietti le será fiel al traje original de las películas de los 90, pero el hecho de que tenga gotas de sangre significa que tal vez este “nuevo” Batman sea mucho más brutal del que vimos originalmente.

The Flash está prevista para estrenarse el próximo 4 de noviembre de 2022.

Via: Andy Muschietti