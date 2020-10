No Man’s Sky también tendrá mejora gratuita en PS5 y Series X/S

Helllo Games ha revelado que su popular juego de exploración espacial, No Man’s Sky, también estará disponible en la siguiente generación de consolas, y lo mejor de todo es que si ya lo tienes para PS4 y Xbox One, no deberás pagar extra por la mejora, misma que podrás disfrutar desde día uno en ambas plataformas.

Por supuesto, No Man’s Sky recibirá mejoras en el apartado visual, con mundos mucho más detallados, y un modo de juego a 60 cuadros por segundo en resolución 4K. Los edificios también se verán beneficiados, pues podrás construir bases mucho más grandes que en consolas actuales. El multijugador online soportará hasta 32 jugadores, y la actualización también introduce crossplay. De igual manera, será posible trasladar tus archivos de guardado, así que ni te preocupes por tener que empezar desde cero.

Específicamente en PS5, No Man’s Sky se beneficiará de las funciones únicas de la consola, como el control DualSense. Adicionalmente, el juego también tomará ventaja del audio en 3D en la nueva consola de Sony.

Fuente: Hello Games