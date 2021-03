No hay planes para eventos de Xbox con grandes revelaciones, asegura Aaron Greenberg

Tal parece que la sequía de información sobre Elden Ring es demasiado para muchas personas. Recientemente surgieron rumores de que el próximo 23 de marzo se llevaría a cabo un evento especial de Microsoft y Xbox para revelar nueva información sobre algunos proyectos en desarrollo, entre ellos el nuevo título de FromSoftware. Sin embargo, Aaron Greenberg, jefe de marketing en Xbox, ha aclarado esta situación.

Por medio de un tweet, Greenberg mencionó que por el momento no hay planes oficiales para un evento digital de Xbox o Microsoft en donde veríamos anuncios nuevos o más detalles de proyectos ya revelados. Esto fue lo que comentó:

Just to set expectations: this is not happening. There are always things we have in the works, but nothing coming soon that would feature game announcements or world premieres like this. https://t.co/nO868SCbpZ

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) February 28, 2021