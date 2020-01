“No existe rivalidad entre Marvel y DC”, James Gunn

El director de Guardianes de la Galaxia y Escuadrón Suicida, James Gunn, ha dado su opinión sobre la supuesta rivalidad entre Marvel y DC al decir que simplemente no hay una. Tal y como lo reportó Heroic Hollywood, Gunn, quien ha trabajado para ambas compañías, decidió contestar vía Twitter la pregunta de un fan sobre dicha rivalidad, con la finalidad de calmar un poco las aguas entre sus seguidores.

Honest to God, I can’t remember anyone at either Marvel or DC ever condemning the other company. I think there’s probably slightly less competition between Marvel & DC than between Marvel or DC & all other movies. After all, we are in very similar boats, relatively speaking. https://t.co/dlmoSfDfsT

— James Gunn (@JamesGunn) January 26, 2020