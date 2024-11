Nivel descartado de Halo 2 es jugable después de 21 años

En caso de que alguien no lo sepa, en el E3 de 2003, Halo 2 fue uno de los juegos presentados para ser de los mejores para lanzarse en el primer Xbox, trayendo nuevas mecánicas así como una historia que los fanáticos de la saga no iban a olvidar jamás. Aunque lo más llamativo fue el nivel demo que los usuarios probaron en la expo, mismo que por alguna razón no llegó a la versión final del título, pero ahora gracias a las nuevas tecnologías se logró traerlo completo.

Después de 21 años, los fanáticos podrán jugar el legendario “Earth City”, que como ya mencionamos, originalmente fue una demo técnica. Este nivel, aclamado por su impresionante presentación, nunca llegó a la versión comercial del juego en 2004, pero ahora estará disponible gracias al esfuerzo conjunto de modders y desarrolladores.

En 2018, Halo Studios mostró la demo en una transmisión, lo que reavivó el interés. Finalmente, en 2022, se anunció que este nivel sería jugable como parte de la Master Chief Collection en PC. Este proyecto implicó recuperar los activos originales y superar diversos desafíos técnicos para hacer que el contenido funcionara en los motores modernos.

El 9 de noviembre, como parte de la celebración del 20 aniversario de Halo 2, los jugadores de Steam podrán descargar y jugar “Earth City” desde Steam Workshop. Brian Jarrard, Community Manager de la saga, destacó el impacto nostálgico de esta demo, que sigue siendo recordada por los fanáticos como un momento icónico.

El mod fue liderado por Steven “General_101” García y contó con la colaboración de otros miembros de la comunidad, quienes trabajaron incansablemente para restaurar el arte, los guiones y otros elementos del nivel. Gracias a este esfuerzo, los jugadores podrán experimentar la demo tal como se presentó originalmente en el E3, con la fidelidad y jugabilidad modernizadas.

Recuerda que solo será para usuarios de PC, por lo que la colección debe comprarse en dicha plataforma.

Vía: Kotaku

Nota del autor: Es genial que los usuarios tengan la oportunidad de probar detalles descartados, es importante para la historia y preservación en la industria.