Nintendo tendrá nuevo evento presencial

Como es bien sabido, este año el E3 está totalmente cancelado, lo que nos deja solo con las presentaciones del Summer Game Fest, mismo que se llevará a cabo con grandes compañías de terceros. Eso se traduce a que Nintendo no va a poner su booth en el que los usuarios puedan jugar sus novedades para los próximos meses, o al menos eso creíamos.

Hace algunas horas se ha anunciado Nintendo Live, mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Seattle el próximo septiembre, siendo un lugar para que los fans de la empresa se reúnan y prueben los títulos más novedosos. Lo mejor, es que no solo se limita a eso, ya que también habrá torneos sesiones de fotografías con lo que serán sus botargas y más.

Announcing #NintendoLive 2023, an in-person event for fans of all ages that will take place in Seattle this September! Experience Nintendo Switch gameplay, live stage performances, tournaments, photo ops, and more.

Stay tuned for more details: https://t.co/0uePw3LHqS pic.twitter.com/3nqalGUTa0

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 11, 2023