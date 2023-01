La gran N se encuentra de manteles largos porque el desempeño de su consola híbrida ha sido espectacular y no muestra señales de agotamiento pese a que el próximo marzo cumplirá seis años en el mercado y ha logrado acaparar una librería con miles de juegos tanto en formato físico como digital.

Durante 2022, Nintendo Switch consiguió distribuir alrededor de 21 millones de unidades, para alcanzar una cifra cercana a 119 millones a lo largo de su ciclo comercial, destronando a GameBoy y PlayStation con 118 y 117 respectivamente, convirtiéndolo en un hito histórico a causa de múltiples decisiones acertadas.

La amplia gama de hardware permite que cualquier consumidor pueda adquirir el modelo de Nintendo Switch que se adapte a sus necesidades, lo que facilita tener una plataforma estandarizada para poder disfrutar de todos los títulos disponibles. De igual modo, la no restricción regional ha sido un verdadero éxito al que Nintendo se rehusó por varias décadas.

Si bien la plataforma en cuestión no tiene las capacidades técnicas de otros sistemas en el mercado como PlayStation 5 y Xbox Series X|S, ha sabido aprovechar la tecnología en la nube para correr juegos que no podrían hacerlo localmente, siendo el caso de la saga Kingdom Hearts o algunas entregas de Resident Evil.

La compañía nipona también se ha olvidado del excesivo control relativo a la censura y ha dejado que su flamante consola tenga material para todas las edades y estén presentes un sinfín de géneros, haciendo olvidar la idea de que es un dispositivo únicamente para el público infantil, sino que también puede satisfacer a los gamers de culto.

Nintendo Switch Online, el servicio de suscripción, también ha servido para dar la bienvenida a juegos retro y expansiones que de manera paulatina se han ido agregando, sin embargo, no existe una periodicidad definida sobre en qué fechas habrá adiciones y usualmente se anuncian por sorpresa.

El presente año luce bastante prometedor para Nintendo Switch, pues dará la bienvenida al espectacular The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y a otros títulos interesantes como Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, Fire Emblem Engage, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe y Mega Man Battle Network Legacy Collection, vaticinando que el desempeño comercial será relevante y sostenible en los siguientes doce meses.

Pese a los aciertos de la Nintendo y al éxito comercial que es Nintendo Switch, aún quedan pendientes algunas tareas por resolver que sin objeción impactarán positivamente tanto en la crítica como en las finanzas de la compañía. Por ejemplo, se añora unos controles joy-con con mayor calidad que minimicen las fallas del drift.

Asimismo, un lavado de cara a la tienda virtual sería muy bien recibido para adaptarse a las tendencias actuales y de personalización como lo hacen PlayStation, Steam y Xbox. Sin duda alguna, también sería interesante la incursión de algún tipo de logros o trofeos, pero sobre todo, del retorno de la consola virtual que tantas horas de diversión ofreció en Wii U.

Nintendo Switch se ha convertido en todo un fenómeno superando con creces la marca que estableció en su momento Wii y quedará por ver si conseguirá consolidarse como la plataforma más vendida de la historia. Hasta la fecha tal posición la ostenta PlayStation 2 con 158 millones de unidades vendidas y le sigue Nintendo DS con 154. La diferencia de 40 millones podría ser eventualmente alcanzable en función de cuánto más se logre prolongar el ciclo de vida de la consola híbrida.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio