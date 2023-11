Muchos esperan con ansias la llegada de más juegos al servicio de Nintendo Switch Online, tanto en su versión base como en la Expansion Pack. De esta forma, la Gran N ha actualizado su calendario de lanzamientos para el resto del año. Además de Jet Force Gemini, el cual se anunció a principios de la semana, podemos esperar un par de títulos más antes de que acabe el 2023.

De acuerdo con el sitio oficial de Nintendo en Japón, 1080 Snowboarding y Harvest Moon 64 estarán disponibles en la aplicación de N64 en un futuro. Aunque por el momento no se ha proporcionado información relacionada con la llegada de estos títulos al Switch, considerando el calendario, estarán disponibles antes del 31 de diciembre de 2023.

El calendario también hace mención de GoldenEye 007, y es que en Japón aún no está disponible este título en la aplicación del Nintendo 64, y llegará junto a Jet Force Gemini, o Star Twins como se le conoce en este país, el próximo 29 de noviembre. De igual forma, la Gran N ha dejado en claro que este calendario se actualizará de una forma irregular, ya que, a diferencia de los primeros años del Switch Online, no veremos nuevos agregados mes con mes.

Algo interesante, es que en este calendario no se hace mención de algún juego de otra plataforma. Si bien es probable que el NES y SNES ya no reciban más contenido, las librerías de SEGA Genesis, Game Boy y Game Boy Advance aún tiene cabida para agregar más juegos que valgan la pena.

Considerando que títulos como Earthbound Beginnings de NES y Earthbound de SNES ya están disponibles en este servicio, los fans esperan con ansias un anuncio relacionado con la localización oficial de Mother 3 para el Game Boy Advance, algo que bien podría suceder por medio de esta plataforma. Si Star Fox 2 fue revivido y ya está disponible aquí, las posibilidades de ver el final de la trilogía de Shigesato Itoi son altas.

Aún hay muchos juegos que no hemos visto y que, esperemos, estén disponibles a lo largo del 2024. Títulos como Advance Wars, The Legend of Zelda: Four Swords, Metroid Zero Mission, Golden Sun, la trilogía de Donkey Kong Land, Metal Gear: Ghost Babel, Resident Evil Gaiden y más merecen estar al alcance de todos los usuarios del Switch Online.

Ahora solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este servicio a lo largo del próximo año. De igual forma, una vez que el sucesor del Switch esté disponible, será interesante ver si todos los títulos ya disponibles por medio de este servicio se quedarán en Switch, o si se trasladarán a la nueva consola.

En temas relacionados, Nintendo anuncia una oferta interesante para todos los usuarios del Switch Online. De igual forma, esta función no estaría disponible en el Switch 2.

Nota del Editor:

El Switch Online se ha convertido en un servicio bastante interesante. Si bien durante su primer año la oferta no era tan buena, una vez que el servicio se expandió, llegaron más juegos y se empezó a ofrecer el DLC, nadie puede negar que su valor comenzó a aumentar constantemente.

Vía: Nintendo Everything