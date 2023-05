Un señor tailandés compartió una foto que le está dando vuelta al mundo conmoviendo a todos los que se enteran de la siguiente historia. El mayor deseo de este niño era tener una Nintendo Switch, lamentablemente la familia es de escasos recursos económicos. Así que, el pequeño decidió fabricar su propia consola utilizando crayones, cartón y colores, entre otros materiales a su alcance.

En redes sociales se dice que la foto llegó a manos de Shuntaro Furukawa, CEO de Nintendo, quien no dudó en viajar de inmediato hasta Tailandia acompañado de un séquito de abogados para demandar al niño y a su familia por 5 millones de dólares por violar derechos de autor.

¡Por supuesto que esta historia es falsa! Aunque, detrás de las risas que esto nos arrancó, nos preguntamos qué tan lejos está esta broma de la realidad. Pero, tal vez lo mejor de todo esto es que lo que sí sucedió fue que el padre logró juntar dinero para comprarle su Nintendo Switch a su hijo y, para sorprenderlo, la escondió dentro de otra maqueta de cartón. Lo cual le valió otra demanda… ok ya, fue la última broma lo prometo.

Vean la felicidad de este niño, esa sonrisa lo vale todo.

Vía: Twitter

Nota del editor: Si el niño es un verdadero fan de Nintendo estaría molesto porque no le compraron el modelo oled, ok no pero sí estaría preguntándose si le guardaron la caja de la consola. ¡A quién le importa, le dieron una consola y Mario Kart 8 Deluxe!