Neil Druckmann revela por qué la película de The Last of Us fue cancelada

Antes de que The Last of Us se convirtiera en una serie para HBO, había planes para una película de la obra de Naughty Dog. Este proyecto fue anunciado en 2014, pero por años Sony se mantuvo en silencio, solo para después cancelar esta cinta y anunciar el show que hoy en día está cada vez más cerca de hacerse una realidad. Aunque en su momento no se reveló la razón detrás de esta decisión, Neil Druckmann, director de este juego, ha revelado por qué sucedió esto.

En una plática en el podcast de Script Apart, Druckmann fue cuestionado sobre la cancelada película de The Last of Us, y reveló que este proyecto fue abandonado, ya que se centraba demasiado en la acción y no tenía la esencia del juego. Esto fue lo que comentó:

“Cuando trabajaba en la película, muchas de las ideas y comentarios eran del tipo ‘¿Cómo la hacemos más grande? ¿Cómo hacemos que las secuencias sean mayores?’ Eso no encajaba con The Last of Us, y creo que eso es en última instancia por lo que no se hizo la película”.

Druckmann comentó que un proyecto como The Last of Us encajaría de mejor forma como una cinta independiente, una enfocada más en los personajes y en la intimidad, algo que se puede lograr con el tiempo y espacio que proporciona una serie de televisión. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Vamos a enfocarlo como si fuéramos el equipo de una película indie, la manera en la que se encuadra, lo modesto e íntimo que se siente. Y, con la serie, podemos apostar aún más por ello porque no tenemos que incluir tantas secuencias de acción como en el juego. En el juego existen ciertas mecánicas por cuestiones de ritmo. Tienes que interactuar con esas mecánicas cada cierto tiempo, necesitas combates suficientes para entrenar esas mecánicas. Y puedes tirar todo eso por la borda [con la serie], porque ahora nos encontramos en un medio diferente. Aprovechemos las fortalezas de este medio”.

Actualmente, la serie de The Last of Us está grabando su piloto, por lo que no falta mucho para tener un vistazo oficial a la producción de HBO. En temas relacionados, Druckmann ha revelado que The Last of Us Part III ya tiene una historia. De igual forma, dos directores más se unen a la producción de la serie.

Vía: IGN